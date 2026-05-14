Arezzo, 14 maggio 2026 – : fai parte dell’opera". L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Arezzo lancia un appello ai giovani toscani: c'è tempo fino al 10 giugno per candidarsi al Servizio Civile Regionale 2026. Il progetto "Metti a fuoco l’inclusione: fai parte dell’opera" (ID 4625) offre 3 posti disponibili ad Arezzo, un'opportunità unica per chi ha tra i 18 e i 29 anni (30 anni non compiuti alla data della domanda) per contribuire attivamente all'inclusione delle persone cieche e ipovedenti. Il bando della Regione Toscana Con il decreto dirigenziale n.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aperto il bando Servizio Civile Regionale 2026: 3 posti ad Arezzo con UICI per il progetto "Metti a fuoco l’inclusione

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Servizio Civile Regionale: un'ulteriore opportunità per i giovani fra 18 e 29 anni (fino a 35 anni per i diversamente abili), residenti o domiciliati in Toscana per motivi di studio o lavoro. Scadenza: 10 giugno 2026, ore 12. Info su portalegiovani.prato.it/flex/cm/pa x.com

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