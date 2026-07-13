Empoli, 13 luglio 2026 – Bassa Pesa e Valdarno medio e inferiore: è vero, fa un caldo infernale ma nella persistente crisi idrica c’è dell’altro. Si passa da masse d’acqua alluvionali al nulla in poche settimane. E non basta dire che in aprile è piovuto meno del solito. Bisogna vedere quanta acqua è usata, quali prelievi ci sono e se sono tutti autorizzati, se è possibile preservarne almeno un po’. In Pesa, ad esempio, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno già da tempo ha scoperto prelievi abusivi. Le precauzioni . “Saranno valutate in via precauzionale opportune ordinanze di limitazione degli usi non essenziali d’acqua”, avvisa l’Autorità di bacino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acqua, livelli da monitorare. “Valutiamo ordinanze di limitazione dell’uso”

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