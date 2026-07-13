Acqua livelli da monitorare Valutiamo ordinanze di limitazione dell’uso
Le autorità stanno considerando ordinanze di limitazione dell’uso dell’acqua a causa dei bassi livelli idrici nelle zone di Bassa Pesa e Valdarno medio e inferiore. Nonostante il caldo intenso, la crisi idrica si acuisce, passando da abbondanti masse d’acqua a scarsità in poche settimane. La situazione richiede un monitoraggio costante dei livelli idrici per valutare eventuali restrizioni.
Empoli, 13 luglio 2026 – Bassa Pesa e Valdarno medio e inferiore: è vero, fa un caldo infernale ma nella persistente crisi idrica c’è dell’altro. Si passa da masse d’acqua alluvionali al nulla in poche settimane. E non basta dire che in aprile è piovuto meno del solito. Bisogna vedere quanta acqua è usata, quali prelievi ci sono e se sono tutti autorizzati, se è possibile preservarne almeno un po’. In Pesa, ad esempio, il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno già da tempo ha scoperto prelievi abusivi. Le precauzioni . “Saranno valutate in via precauzionale opportune ordinanze di limitazione degli usi non essenziali d’acqua”, avvisa l’Autorità di bacino. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Notizie e thread social correlati
Misure per proteggere i lavoratori dal caldo, Fontana apre: “Valutiamo ordinanze”Milano e Lombardia affrontano una prima ondata di caldo intenso nel 2026, con rischi di malori tra i lavoratori.
Un cerotto per monitorare le dinamiche dell’acqua cerebraleUn cerotto morbido e indossabile è stato sviluppato per monitorare le variazioni di acqua cerebrale durante il sonno.
Temi più discussi: Acqua, livelli da monitorare. Valutiamo ordinanze di limitazione dell’uso; Laghi sotto pressione in Italia dossier legambiente; Acque frizzanti, la classifica di Altroconsumo: ecco quali sono le migliori in vendita al supermercato; Siccità, in Lombardia deficit di acqua al 40%. Ma il nefasto record del 2022 è lontano (per ora).
Il caldo intenso e l’esposizione continua al sole possono mettere sotto stress la piscina e alterare più rapidamente la qualità dell’acqua. Nei periodi più caldi conviene monitorare con maggiore frequenza filtrazione e livelli dell’acqua, così da mantenere l’impia facebook
Acqua, livelli da monitorare. Valutiamo ordinanze di limitazione dell’usoLe criticità emerse in Arno e nella Pesa dalla seduta dell’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici del Distretto dell’Appennino Settentrionale ... lanazione.it
Acqua, situazione da monitorare. Scenario che non ha precedenti, la mappa delle criticitàGaia Checcucci, segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale: L’Arno mantiene una portata estiva sostenuta grazie ai rilasci controllati della diga di Bilancino ... lanazione.it