Milano e Lombardia affrontano una prima ondata di caldo intenso nel 2026, con rischi di malori tra i lavoratori. Le autorità stanno valutando l’adozione di ordinanze per tutelare chi opera all’aperto o in ambienti caldi. Il presidente della regione ha annunciato che potrebbero essere introdotte misure specifiche per proteggere la salute dei lavoratori durante le ore più calde. La situazione è sotto monitoraggio, con attenzione alle condizioni climatiche in rapido peggioramento.

Milano, 29 maggio 2026 – Lavoratori da proteggere dal rischio malori per il gran caldo. Milano e tutta la Lombardia fanno i conti con la prima – e assai anticipata – ondata di canicola del 2026. Sul piatto c’è anche la possibilità di provvedimenti che tutelino donne e uomini “costretti” a lavorare all’aperto, evitando loro – se ritenuto opportuno – di dover faticare nelle ore più roventi. Ieri il sindaco Giuseppe Sala si era detto “non sfavorevole” al varo di misure temporanee a sostegno dei lavoratori, chiarendo che avrebbe affrontato la questione con il presidente della Regione Attilio Fontana, altro ente competente in tema di politiche ambientali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Misure per proteggere i lavoratori dal caldo, Fontana apre: “Valutiamo ordinanze”

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Des gorges du Verdon à la Roya : les trésors cachés des Alpes | Trésors du Patrimoine

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