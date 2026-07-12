Un cerotto per monitorare le dinamiche dell’acqua cerebrale

Notizia in breve

Un cerotto morbido e indossabile è stato sviluppato per monitorare le variazioni di acqua cerebrale durante il sonno. Il dispositivo, realizzato da un team di ricercatori, si applica sulla pelle e registra i cambiamenti nelle dinamiche dell’acqua cerebrale in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli su come funziona esattamente o sui dati raccolti. Il dispositivo è ancora in fase di sperimentazione e non è ancora disponibile sul mercato.