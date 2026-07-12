Un cerotto per monitorare le dinamiche dell’acqua cerebrale
Un cerotto morbido e indossabile è stato sviluppato per monitorare le variazioni di acqua cerebrale durante il sonno. Il dispositivo, realizzato da un team di ricercatori, si applica sulla pelle e registra i cambiamenti nelle dinamiche dell’acqua cerebrale in tempo reale. Non sono stati forniti dettagli su come funziona esattamente o sui dati raccolti. Il dispositivo è ancora in fase di sperimentazione e non è ancora disponibile sul mercato.
Creato un cerotto morbido indossabile per monitorare le dinamiche dell’acqua cerebrale durante il sonno. Il dispositivo, realizzato da gruppo di ricercatori della Seoul National University Bundang Hospital, Corea Seoul National University College of Medicine e del Georgia Institute of Technology, Atalanta Georgia Usa, guidati da Seunghyeb Ban, offre per la prima volta un modo per rilevare l’attività del percorso glinfatico (o sistema glinfatico) e cioè quella rete di drenaggio e pulizia del cervello, costituita da un sistema di canali perivascolari (minuscole cavità piene di liquido che circondano i vasi sanguigni cerebrali coinvolti nel drenaggio dei liquidi), creati dagli astrociti, un tipo di cellula gliale a forma di stella. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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