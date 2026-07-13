Acqua così sprechiamo quasi 10 miliardi di euro l' anno

In Italia si spreca circa un miliardo di metri cubi di acqua all'anno, causando un danno economico di quasi 10 miliardi di euro. La maggior parte dello spreco avviene nelle reti di distribuzione, dove perdite e inefficienze sono frequenti. La quantità di acqua potabile dispersa rappresenta circa il 40% del totale distribuito. La gestione degli impianti idrici e il mantenimento delle reti sono tra le principali cause di questa perdita.

L'acqua continua a rappresentare una delle risorse più preziose e, allo stesso tempo, una delle più sprecate in Italia. Nonostante la crescente attenzione verso la sostenibilità e gli investimenti destinati alle infrastrutture, la rete idrica nazionale continua a perdere una quantità enorme di acqua potabile prima ancora che raggiunga abitazioni, imprese e servizi pubblici. Secondo l'Ufficio Studi della Cgia, sulla base degli ultimi dati disponibili relativi al 2022, ogni giorno vengono dispersi circa 157 litri d'acqua per abitante, pari al 42% del volume immesso nella rete, con un danno economico stimato in 9,8 miliardi di euro l'anno. Le regioni dove le perdite sono più elevate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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