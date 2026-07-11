La rete idrica italiana fa acqua da tutte le parti | guasti e infrastrutture vecchie pesano 10 miliardi di euro ogni anno

La rete idrica italiana presenta numerosi guasti e infrastrutture obsolete, con perdite di acqua che rappresentano il 42% dell’acqua immessa in rete. Secondo uno studio della Cgia di Mestre, queste problematiche causano una perdita economica di circa 10 miliardi di euro ogni anno. Le criticità sono attribuite principalmente alla vetustà delle condotte e alla mancanza di interventi di manutenzione adeguati.

La rete idrica italiana fa acqua da tutte le parti. Secondo l’ufficio studi della Cgia di Mestre, il 42% dell’acqua potabile immessa in rete viene dispersa, principalmente a causa di infrastrutture vecchie e fatiscenti. Un problema non certo nuovo per l’Italia, che ogni anno costa alle casse dello Stato la bellezza di 9,8 miliardi di euro. Nel 2022, l’ultimo anno per cui sono disponibili i dati Istat, si sono persi 3,8 miliardi di metri cubi di acqua. Significa che, ogni giorno, si perdono per strada 157 litri per abitante. La Basilicata è maglia nera della dispersione idrica. Le cause principali dell’elevato tasso di dispersione idrica in Italia sono note: i guasti nelle condotte, l’età avanzata degli impianti, gli errori di misurazione dei contatori e gli allacci abusivi. 🔗 Leggi su Open.online

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