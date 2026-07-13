Accoltellò passante al torace | arrestato ventunenne

Da lanazione.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Firenze dopo aver accoltellato un passante al torace e all’addome. L’aggressione è avvenuta dopo che la vittima aveva rifiutato di condividere una sigaretta. L’uomo ha estratto un coltello e ha colpito la persona che gli aveva chiesto il fumo, poi si è dato alla fuga. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo.

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Firenze, 13 luglio 2026 – Gli ha chiesto una sigaretta in strada e poi lo ha accoltellato all’addome e al torace. Il violento episodio è avvenuto due mesi fa a Firenze, in via Caccini e, nei giorni scorsi, la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze, si richiesta della procura, nei confronti di un giovane di 21 anni, accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall’uso di un’ arma da taglio.     Le indagini . Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di via Zara, il 21enne, nella tarda serata del 15 aprile scorso, in via Caccini, dopo aver avvicinato in strada la vittima e... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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