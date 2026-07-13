Accoltellò passante al torace | arrestato ventunenne
Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Firenze dopo aver accoltellato un passante al torace e all’addome. L’aggressione è avvenuta dopo che la vittima aveva rifiutato di condividere una sigaretta. L’uomo ha estratto un coltello e ha colpito la persona che gli aveva chiesto il fumo, poi si è dato alla fuga. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha fermato il sospettato poco dopo.
Firenze, 13 luglio 2026 – Gli ha chiesto una sigaretta in strada e poi lo ha accoltellato all’addome e al torace. Il violento episodio è avvenuto due mesi fa a Firenze, in via Caccini e, nei giorni scorsi, la polizia ha dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Firenze, si richiesta della procura, nei confronti di un giovane di 21 anni, accusato di tentato omicidio e lesioni personali aggravate dall’uso di un’ arma da taglio. Le indagini . Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile di via Zara, il 21enne, nella tarda serata del 15 aprile scorso, in via Caccini, dopo aver avvicinato in strada la vittima e... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Milano, il 22enne che ha aggredito uno sconosciuto con 20 coltellate: «Mi sono divertito»
Notizie e thread social correlati
Bergamo, accoltellò una passante a Milano, 10 anni dopo le aggressioni in Bergamasca: Lanni accusato di tentato omicidioUn uomo è stato accusato di tentato omicidio dopo aver accoltellato una passante a Milano.
Catania, fuga in moto e vigile travolto: arrestato il ventunenneUn giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver fuggito in moto e aver travolto un vigile durante un intervento.
Argomenti più discussi: Passante accoltellato a Milano, il 22enne fermato: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Accoltella uno sconosciuto al bar, la frase choc del 22enne: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio; Lamin Saidilly, parla l'accoltellatore di via Capecelatro a Milano: Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Il ferito è fuori pericolo; Accoltellato a Milano, le parole shock di Lamin Saidilly dopo l'aggressione: 'Mi sono divertito'.
Accoltellò passante al torace: arrestato ventunenneL’episodio violento ad aprile in via Caccini. Il giovane è già detenuto a Sollicciano per un’altra violenta aggressione. E’ accusato di tentato omicidio e lesioni aggravate dall’uso dell’arma da tagli ... lanazione.it
Diciannovenne accoltellato a Crema: morto al Pronto soccorso, caccia all'assassino. L'aggressione intorno alle 23 tra viale Repubblica e via Cresmiero. Il giovane, raggiunto da diversi fendenti al torace, è stato trasportato d'urgenza in ospedale in condizioni g facebook