Un giovane di 21 anni è stato arrestato dopo aver fuggito in moto e aver travolto un vigile durante un intervento. La polizia ha rintracciato il sospettato in poche ore grazie ai rilievi e alle testimonianze raccolte sul luogo dell’incidente. Il ragazzo si è presentato spontaneamente in caserma poco dopo, senza opporre resistenza. L’incidente si è verificato nel centro cittadino, dove il veicolo ha investito il vigile intervenuto per un controllo.

? Punti chiave Come ha fatto la polizia a rintracciare il fuggitivo in poche ore?. Cosa ha spinto il ventunenne a presentarsi spontaneamente in caserma?. Quali sono le accuse specifiche che pesano sul giovane motociclista?. Perché le autorità parlano di un cambiamento di passo della municipale?.? In Breve Il ventunenne si è presentato spontaneamente al comando con un legale poche ore dopo.. La magistratura ha disposto arresto domiciliare e sequestro della moto per il giovane.. Sindaco Trantino e assessore Coppolino hanno condannato l'episodio come degrado civile e morale.. L'intervento rapido della Polizia Locale mira a contrastare l'illegalità nel rione Picanello. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Catania, fuga in moto e vigile travolto: arrestato il ventunenne

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Catania, furto di unauto e folle fuga: arrestati dalla polizia due giovani di Biancavilla

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