Un uomo è stato accusato di tentato omicidio dopo aver accoltellato una passante a Milano. L’episodio si verifica dieci anni dopo le aggressioni avvenute nel 2005 in provincia di Bergamo, dove aveva ferito con un’arma bianca due pensionati ad Alzano e Villa di Serio. In quel caso, era stato condannato a otto anni di carcere e altri tre da scontare in una struttura psichiatrica.

Nel 2005 aveva accoltellato due pensionati ad Alzano e Villa di Serio ed era stato condannato a otto anni di carcere, più altri tre da scontare in una struttura psichiatrica. Vincenzo Lanni, lo scorso 3 novembre in piazza Gae Aulenti a Milano, aveva invece accoltellato una donna di 43 anni, scelta a caso tra i passanti. La procura di Milano ha chiuso l'inchiesta nei confronti Lanni, contestandogli il reato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione per aver colpito con unica coltellata alla schiena la manager di Finlombarda. Durante le indagini Lanni è stato sottoposto a una perizia psichiatrica nonostante dei disturbi psichici che non avrebbero interferito sulla sua capacità di intendere e di volere al momento dell'aggressione. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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© Bergamo.corriere.it - Bergamo, accoltellò una passante a Milano, 10 anni dopo le aggressioni in Bergamasca: Lanni accusato di tentato omicidio

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TRENI SUBURBANI nel PASSANTE DI MILANO alla stazione di MILANO PORTA GARIBALDI SOTTERRANEA

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