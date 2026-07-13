Accoltellato a scuola per uno sguardo di troppo | al via il processo per il 19enne che uccise il compagno Rischia l’ergastolo

Da orizzontescuola.it 13 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 19enne marocchino accusato di aver ucciso un compagno all’interno di un istituto tecnico in Spezia è sotto processo. La Corte d'Assise ha aperto il procedimento per l’omicidio di un 18enne, avvenuto il 16 gennaio. L’imputato rischia l’ergastolo. La vittima è stata accoltellata durante una discussione, secondo le accuse, a causa di uno sguardo considerato provocatorio.

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La Corte d'Assise della Spezia ha aperto oggi il processo a Zouhair Atif, lo studente marocchino di 19 anni accusato dell'omicidio di Abanoub Youssef, il 18enne di origini egiziane ucciso lo scorso 16 gennaio all'interno dell'istituto tecnico Einaudi-Chiodo. La Procura ha chiesto il giudizio immediato contestando l'aggravante dei motivi abbietti e futili, che potrebbe portare alla condanna all'ergastolo. Il movente del delitto sarebbe un litigio per una ragazza. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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