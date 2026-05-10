Quattordicenne accoltellato in centro a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza

Da today.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in centro città a Napoli. L’aggressione è avvenuta dopo un episodio in cui, secondo quanto riferito, il giovane avrebbe rivolto uno sguardo a una ragazza coinvolta in una disputa tra più persone. La lite si è intensificata e si è conclusa con il ragazzo ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Uno sguardo di troppo per una ragazza contesa sarebbe alla base di una lite sfociata in un accoltellamento. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito sabato 10 maggio in piazza Municipio a Napoli da un 15enne.L'aggressioneSecondo le prime ricostruzioni la lite tra i due sarebbe scoppiata.🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il calciatore Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento

Video Il calciatore Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento

Notizie correlate

Lite tra ragazzini “per uno sguardo di troppo”: 14enne accoltellato, fermato un 15enne a NapoliUn ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito nella serata di sabato in piazza Municipio, a Napoli, dopo essere stato colpito con alcune coltellate...

Leggi anche: Accoltellato per uno sguardo di troppo a una ragazzina: grave un 14enne. Fermato un 15enne

Argomenti più discussi: Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tentato omicidio; Napoli, ragazzino di 14 anni accoltellato in piazza Municipio: è grave. Fermato un 15enne; Napoli, quattordicenne accoltellato in piazza Municipio: arrestato coetaneo per tentato omicidio; Lite tra ragazzini in centro a Napoli, accoltellato 14enne: 15enne fermato per tentato omicidio.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web