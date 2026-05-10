Quattordicenne accoltellato in centro a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza

Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in centro città a Napoli. L’aggressione è avvenuta dopo un episodio in cui, secondo quanto riferito, il giovane avrebbe rivolto uno sguardo a una ragazza coinvolta in una disputa tra più persone. La lite si è intensificata e si è conclusa con il ragazzo ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità.

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