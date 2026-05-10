Quattordicenne accoltellato in centro a Napoli per uno sguardo di troppo a una ragazza
Un ragazzo di 14 anni è stato ferito con un coltello in centro città a Napoli. L’aggressione è avvenuta dopo un episodio in cui, secondo quanto riferito, il giovane avrebbe rivolto uno sguardo a una ragazza coinvolta in una disputa tra più persone. La lite si è intensificata e si è conclusa con il ragazzo ferito. La polizia ha avviato le indagini per chiarire dinamiche e responsabilità.
Uno sguardo di troppo per una ragazza contesa sarebbe alla base di una lite sfociata in un accoltellamento. Un ragazzo di 14 anni è stato gravemente ferito sabato 10 maggio in piazza Municipio a Napoli da un 15enne.L'aggressioneSecondo le prime ricostruzioni la lite tra i due sarebbe scoppiata.🔗 Leggi su Today.it
Il calciatore Bruno Petrone accoltellato in centro a Napoli dopo un inseguimento
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