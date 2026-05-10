Accoltellato per uno sguardo di troppo a una ragazzina | grave un 14enne Fermato un 15enne

Da ilgiornale.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in modo grave dopo un alterco con un coetaneo, che gli avrebbe rivolto insulti, seguito da spintoni e coltellate. La vicenda si è verificata in un'area pubblica, e il 15enne coinvolto è stato subito fermato dalle forze dell'ordine. La dinamica dell'aggressione è ancora in fase di ricostruzione, mentre le condizioni del minorenne ferito sono considerate serie.

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La violenta aggressione è avvenuta ieri sera in piazza Municipio. La vittima, colpita all’addome, è ricoverata in rianimazione Prima gli insulti, poi gli spintoni e infine le coltellate. È accaduto nella tarda serata di ieri in piazza Municipio a Napoli, in pieno centro storico, dove un ragazzino di 14 anni è stato colpito con almeno tre fendenti all’addome da un coetaneo, forse per aver espresso un apprezzamento sull’amica di quest’ultimo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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