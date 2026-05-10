Accoltellato per uno sguardo di troppo a una ragazzina | grave un 14enne Fermato un 15enne

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato in modo grave dopo un alterco con un coetaneo, che gli avrebbe rivolto insulti, seguito da spintoni e coltellate. La vicenda si è verificata in un'area pubblica, e il 15enne coinvolto è stato subito fermato dalle forze dell'ordine. La dinamica dell'aggressione è ancora in fase di ricostruzione, mentre le condizioni del minorenne ferito sono considerate serie.

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