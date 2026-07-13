Cinque uomini sono stati arrestati a Cologno Monzese, dove è stato scoperto un covo con un ingente quantitativo di abiti firmati e orologi di lusso rubati. La scoperta è avvenuta all’interno di un condominio, dove le forze dell’ordine hanno sequestrato la merce. Gli uomini sono stati posti in custodia e l’indagine prosegue per verificare altri collegamenti e il possibile coinvolgimento di altre persone.

Cologno Monzese (Milano), 13 luglio 2026 – Avevano creato una sorta di covo malcelato, contenente un quantitativo ingente di merce rubata, all’ interno di un condominio. E così i carabinieri di Cologno Monzese hanno fermato per ricettazione cinque cittadini sudamericani di età compresa tra i 31 e 42 anni. Tra il materiale sequestrato figurano capi di abbigliamento di note marche, orologi di lusso, argenteria e altri beni di valore. Una parte della refurtiva è stata già restituita ai proprietari, mentre la restante è stata sottoposta a sequestro e sono in corso gli accertamenti finalizzati all'individuazione degli aventi diritto. Come recuperare i proprio oggetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Abiti firmati e orologi di lusso: scoperto un covo di merce rubata a Cologno Monzese. Cinque uomini in manette

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