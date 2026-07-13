Un ragazzo di 15 anni è stato accusato di violenza sessuale dopo aver abbracciato una ragazza. Le accuse sono state diffuse sui social, portando a minacce, insulti e aggressioni. Per mesi, è stato vittima di intimidazioni in centro e davanti alla scuola. È stata sgominata una baby gang coinvolta in alcuni episodi di aggressione e minaccia. Cinque persone risultano indagate nell'ambito dell'indagine.

Un abbraccio con una ragazza è diventato il suo incubo. A 15 anni è finito nel tritarcarne delle accuse social. Accuse pesanti: violenza sessuale. Così per mesi, è finito al centro di minacce, insulti, accuse sui social e nelle chat, fino ad alcuni episodi di aggressioni e intimidazioni in centro e perfino davanti alla scuola. Nemmeno la successiva smentita della ragazza è bastata a placare la violenza pesercutoria del branco: decine di minorenni scatenati contro di lui. Un incubo al quale hanno messo fine gli uomini della Squadra Mobile ai quali il ragazzo insieme ai genitori si è rivolto per denunciare i soprusi. Secondo quanto ricocstruito dagli investigatori durante la lunga fase di indagini, tutto è nato nel novembre 2025: l’occasione per scatenare la falsa accusa di violenza sessuale è stata una al parco del Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Abbraccia una ragazza, linciato sui social. Sgominata baby gang: cinque indagati

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