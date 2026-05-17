L'inchiesta sulle baby gang a Lecce si amplia con cinque minori iscritti nel registro degli indagati. I giovani sono coinvolti in episodi di violenza che si sono verificati nel centro della città, tra la zona dell'Apollo e altre aree centrali. Le autorità stanno proseguendo le indagini per accertare i dettagli delle aggressioni e individuare eventuali ulteriori responsabilità. La situazione ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e delle istituzioni locali.

Si allarga l’inchiesta sulle baby gang e salgono a cinque i minori finiti sotto indagine per i violenti pestaggi avvenuti nel centro di Lecce, tra la zona dell’Apollo e il cuore della movida. E aumentano anche gli episodi messi a referto dagli investigatori: cinque aggressioni denunciate, alcune delle quali riconducibili alla cosiddetta “banda dell’Apollo”, il gruppo di giovanissimi che da settimane starebbe seminando paura tra coetanei con pestaggi, accerchiamenti e violenze improvvise. Ai quattro adolescenti già finiti sotto inchiesta della Procura per i minorenni per i pestaggi avvenuti tra il ponte del Primo Maggio e i giorni immediatamente successivi, nelle scorse ore si è aggiunto un 15enne, indagato per l’aggressione avvenuta sabato 9 maggio ai danni di un 14enne di Lizzanello. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Baby gang a Lecce, si allarga l?inchiesta: sono cinque i ragazzi indagati

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