La campagna abbonamenti della Juventus per la prossima stagione si è conclusa con un tasso di rinnovo dell’85%. Due settori dello stadio sono già esauriti, risultando completamente sold out. I dati indicano una forte partecipazione da parte dei tifosi, che hanno confermato il loro supporto attraverso le sottoscrizioni. La prima fase di vendita si è chiusa con numeri che testimoniano un interesse elevato.

in vista della nuova stagione. La prima fase della campagna abbonamenti della Juventus va in archivio con riscontri decisamente positivi, testimoniando la risposta solida e concreta della tifoseria bianconera. Il dato più significativo emerso alla chiusura del periodo dedicato alle prelazioni è il tasso di rinnovo dell’85%, a dimostrazione del fatto che la stragrande maggioranza dei vecchi abbonati ha scelto di confermare il proprio posto allo stadio per la nuova stagione agonistica. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Tra le varie opzioni messe a disposizione dal club, la formula STAR si è rivelata la più scelta in assoluto dai sostenitori. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Abbonamenti Juve, i primi dati di vendita: tasso di rinnovo all’85%, due settori già sold out

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