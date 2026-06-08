Abbonamenti Napoli 2026-2027 | prezzi settori fasi di vendita e come acquistarli

Da spazionapoli.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono stati annunciati i dettagli sugli abbonamenti per il Napoli per la stagione 2026-2027. Sono stati comunicati i prezzi suddivisi per settore, le date di apertura delle vendite e le modalità di acquisto. Le fasi di vendita saranno suddivise in diverse periodi, con possibilità di prenotazione online o presso i punti vendita autorizzati. Le informazioni riguardano le condizioni di accesso e le modalità di pagamento, senza ulteriori dettagli sui criteri di assegnazione.

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Tutto quello che devi sapere sugli abbonamenti del Napoli per la stagione 2026-2027: quando escono, prezzi per settore, fasi di vendita e come acquistarli. Pagina aggiornata non appena la SSC Napoli annuncia la campagna ufficiale. Ogni estate, l’apertura della campagna abbonamenti del Napoli è uno degli eventi più attesi dai tifosi. Per la stagione 2026-2027 si attende l’annuncio ufficiale da parte della SSC Napoli, tipicamente tra fine giugno e metà luglio.? Aggiornamento in arrivo: la campagna abbonamenti 2026-2027 non è ancora stata annunciata ufficialmente (giugno 2026). Questo articolo verrà aggiornato immediatamente con tutti i dettagli non appena la SSC Napoli li pubblica. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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