A Abbiategrasso, una libreria con cucina, un panificio frequentato da clienti in coda e un locale che propone aperitivi con champagne o polpette sono stati oggetto di attenzione. La libreria offre anche servizi di cucina, mentre il panificio del liutaio è molto frequentato. La zona è nota per l’atmosfera conviviale e per le attività legate alla ristorazione e alla vendita di libri, con clienti che spesso si soffermano a chiacchierare o a scegliere prodotti.

Ci sono librerie dove si entra per comprare un romanzo o un saggio - Le Cicogne è una di queste - e si finisce per ripensare la giornata: un pranzo, una chiacchierata, il consiglio del libraio, il profumo del pane che arriva dalla via accanto. Sì, perché non siamo in una libreria qualsiasi. Con due tavolini tra gli scaffali, questo è un progetto culturale vero, nato dall'intuizione di due sorelle, Linda e Laura Cicogna. La prima ha trascorso ventiquattro anni in Feltrinelli, dalla storica libreria di piazza Duomo fino al ruolo di buyer nazionale; la seconda arriva dal mondo degli eventi e della comunicazione nel settore del lusso. Invece di continuare una carriera già tracciata, hanno deciso di fare il percorso inverso rispetto a tanti milanesi: lasciare il centro e investire ad Abbiategrasso. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Abbiategrasso gourmet: la libreria con cucina, il panificio del liutaio dove c'è sempre coda e l'aperitivo a champagne (o polpette)

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dove c’è una libreria, anche nei luoghi meno fortunati, c’è sempre una luce accesa. Perché ogni libreria può diventare un formidabile punto di richiamo per menti che vogliono essere feliciIn molte aree, anche quelle meno fortunate, si trovano librerie con le luci accese e le scaffalature piene di libri.

Terrazza Gallia diventa il nuovo summer club di Milano: pizza gourmet, champagne e DJ setA Milano, la terrazza di un hotel di lusso è stata trasformata in un summer club, offrendo pizza gourmet, champagne e DJ set.