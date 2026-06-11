Terrazza Gallia diventa il nuovo summer club di Milano | pizza gourmet champagne e DJ set

Notizia in breve

A Milano, la terrazza di un hotel di lusso è stata trasformata in un summer club, offrendo pizza gourmet, champagne e DJ set. La location si trova al settimo piano e propone un’esperienza estiva all’aperto con un’ampia vista sulla città. L’evento è aperto al pubblico e si svolge durante i mesi più caldi, con aperture serali e notturne. La proposta include anche musica dal vivo e serate a tema, puntando a creare un ambiente di relax e divertimento.