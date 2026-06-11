Terrazza Gallia diventa il nuovo summer club di Milano | pizza gourmet champagne e DJ set
A Milano, la terrazza di un hotel di lusso è stata trasformata in un summer club, offrendo pizza gourmet, champagne e DJ set. La location si trova al settimo piano e propone un’esperienza estiva all’aperto con un’ampia vista sulla città. L’evento è aperto al pubblico e si svolge durante i mesi più caldi, con aperture serali e notturne. La proposta include anche musica dal vivo e serate a tema, puntando a creare un ambiente di relax e divertimento.
C’è un posto, a Milano, dove l’estate non arriva semplicemente: viene messa in scena. Al settimo piano dell’ Excelsior Hotel Gallia, a Luxury Collection Hotel, la celebre Terrazza Gallia si reinventa come Summer Club, un luogo sospeso sopra i tetti della città, dove le sere di giugno profumano di basilico fresco, di perlage e di notti mediterranee. Non un semplice rooftop bar, ma una destinazione stagionale con una precisa identità: conviviale, elegante, italiana fino al midollo. Luci, DJ set e l’atmosfera di una grande festa all’italiana. L’allestimento racconta già tutto: fili di lucine sospese, tavoli illuminati, dettagli ispirati alle estati del Sud. Uno scenario dal fascino cinematografico, come se qualcuno avesse trasportato sulla terrazza milanese l’eco di una festa in riva al mare. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
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