I residenti di via Guelfa si trovano a convivere con una situazione di abbandono, tra erbacce cresciute ai margini della strada e veicoli lasciati senza curarsi di eventuali rimozioni. La via, che si trova in località Caina e si affaccia su via Carriona, viene descritta come un quartiere fantasma a causa delle condizioni di incuria che lo caratterizzano. La mancanza di interventi da parte delle autorità ha portato molti abitanti a sentirsi soli di fronte a un degrado diffuso.

In città esiste un quartiere fantasma e si trova in via Guelfa, la stradina che costeggia via Carriona in località Caina. Il popoloso quartiere è vittima di alcune incongruenze e mancanza di servizi che i residenti denunciano da anni. Il servizio di spazzamento in via Guelfa non esiste e le erbacce sono ovunque, la pubblica illuminazione scarseggia e l’installazione dei nuovi lampioni di via Carriona si interrompe bruscamente a una cinquantina di metri prima della frazione. C’è poi il problema dei parcheggi. Essendo dall’altra parte del torrente Carrione la via Guelfa non è inserita nella mappa dei residenti che hanno il tagliando per parcheggiare in tutto il resto della città. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Noi, lasciati da soli nel degrado". La protesta dei residenti di via Guelfa tra erbacce e auto abbandonate

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