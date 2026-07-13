A Wimbledon, Alexander Zverev ha disputato una finale che ha mostrato un livello superiore rispetto alle sue precedenti prestazioni recenti, arrivando a mettere in difficoltà il favorito Jannik Sinner nei primi due set. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, ma Zverev ha dimostrato di poter competere ad alti livelli. La sua performance ha evidenziato un miglioramento rispetto ad altre occasioni, anche se non è stato sufficiente per superare l’avversario. La sfida si è conclusa con la vittoria di Sinner in tre set.

È stata una finale vera, vibrante e incerta, quella vinta da Jannik Sinner a Wimbledon. Non solo per gli straordinari meriti del fuoriclasse azzurro, ma anche per quelli di Alexander Zverev, che soprattutto nei primi due set ha messo alle corde il numero uno del mondo, dando l'impressione di poter firmare un colpaccio. Non tanto per le qualità o la classifica del tedesco, nuovo numero due del ranking e ormai stabile terzo incomodo del duopolio Sinner-Alcaraz, quanto perché nelle ultime sfide contro l'altoatesino aveva sempre subito lo strapotere dell'italiano, perdendo nove confronti consecutivi, diventati dieci dopo la finale dello Slam londinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - A Wimbledon il miglior Zverev: ma potrà davvero impensierire Sinner (e Alcaraz)?

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