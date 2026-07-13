A Wimbledon, Jannik Sinner ha vinto una finale combattuta contro Alexander Zverev. Nei primi due set, Zverev ha mostrato un livello di gioco elevato, mettendo sotto pressione il numero uno del mondo. La partita è stata caratterizzata da momenti di equilibrio e incertenza, con entrambi i giocatori in grado di cambiare ritmo. La vittoria di Sinner si è concretizzata dopo una partita intensa, che ha evidenziato le capacità di Zverev di competere ai livelli più alti.

È stata una finale vera, vibrante e incerta, quella vinta da Jannik Sinner a Wimbledon. Non solo per gli straordinari meriti del fuoriclasse azzurro, ma anche per quelli di Alexander Zverev, che soprattutto nei primi due set ha messo alle corde il numero uno del mondo, dando l'impressione di poter firmare un colpaccio. Non tanto per le qualità o la classifica del tedesco, nuovo numero due del ranking e ormai stabile terzo incomodo del duopolio Sinner-Alcaraz, quanto perché nelle ultime sfide contro l'altoatesino aveva sempre subito lo strapotere dell'italiano, perdendo nove confronti consecutivi, diventati dieci dopo la finale dello Slam londinese. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - A Wimbledon il miglior Zverev: è il suo picco o può davvero impensierire Sinner e Alcaraz?

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Winning Wimbledon with a grass allergy = Mission impossible for Alexander Zverev

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