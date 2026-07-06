Giugliano il sindaco firma l’ordinanza salva-animali | multe fino a 500 euro per chi li lascia al sole

Nuove misure a tutela degli animali d'affezione durante l'estate. Il sindaco di Giugliano Diego D'Alterio, ha firmato un'ordinanza che introduce regole più severe per proteggere cani, gatti e altri animali dagli effetti delle alte temperature. Il provvedimento resterà in vigore fino al 30 settembre e prevede sanzioni per chi non rispetterà le disposizioni. L'obiettivo del provvedimento è prevenire situazioni di sofferenza e ridurre il rischio di colpi di calore, che durante il periodo estivo possono mettere seriamente in pericolo la vita degli animali. Per chi violerà l'ordinanza sono previste sanzioni amministrative comprese tra 150 e 500 euro. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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