I colpi a mani nude e le martellate i pm riscrivono il delitto di Garlasco | Sempio si è lavato in cucina poi è andato dalla nonna

La procura di Pavia ha aggiornato la ricostruzione dell’omicidio di Garlasco, indicando che l’autore sarebbe Andrea Sempio. Secondo quanto emerso, Sempio avrebbe colpito la vittima con colpi a mani nude e martellate. Dopo il delitto, si sarebbe lavato in cucina e successivamente si sarebbe diretto dalla nonna. Questa versione dei fatti si basa sulle indagini e sui rilievi effettuati dagli inquirenti.

La procura di Pavia riscrive il delitto di Garlasco fornendo una ricostruzione dettagliata dell’omicidio di Chiara Poggi, il cui autore sarebbe, secondo gli inquirenti, Andrea Sempio. Una ricostruzione dettagliata, che, come scrive La Stampa, viene fuori “dall’incrocio delle consulenze volute dai pm sulle tracce di sangue e sulle impronte delle scarpe fotografate all’epoca nella villetta dei Poggi, ma anche dalle analisi condotte dall’anatomopatologa Cristina Cattaneo”. Quella a Chiara Poggi sarebbe stata un’aggressione non breve: iniziata a mani nude e finita martellate con la vittima che avrebbe tentato disperatamente di difendersi....🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - I colpi a mani nude e le martellate, i pm riscrivono il delitto di Garlasco: “Sempio si è lavato in cucina, poi è andato dalla nonna” Notizie correlate Garlasco, “Sempio colpì Chiara a mani nude, poi con un martello e la gettò dalle scale; dopo l’omicidio si ripulì dalla nonna”Sempio quella mattina sapeva che Chiara fosse sola in casa: la famiglia Poggi era in vacanza in Trentino e la ragazza aveva già disattivato l’allarme... L'aggressione a mani nude, i colpi di martello e il lavaggio in cucina: la nuova ricostruzione dell’omicidio di GarlascoA quasi 19 anni dal delitto, la procura di Pavia sta riscrivendo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Garlasco, i pm riscrivono la ricostruzione: prima i colpi a mani nude, poi le martellate; Caso Garlasco, cos'ha in mano la Procura e perchè le intercettazioni rivelate: cosa cambia da oggi; L’approccio, l’aggressione e i colpi di martello sulla scala: così è stata uccisa Chiara Poggi; Roma, maxi rapina ai Parioli: smantellata banda dedita a colpi a mano armata. VIDEO. L'aggressione a mani nude, i colpi di martello e il lavaggio in cucina: la nuova ricostruzione dell’omicidio di GarlascoSecondo la procura, Sempio potrebbe essere fuggito dal retro per raggiungere casa della nonna, senza mai andare a Vigevano ... msn.com Prima i colpi a mani nude, poi le martellate: la nuova ricostruzione del delitto di Garlasco. «Sempio a casa della nonna dopo l'omicidio»L'assassino di Chiara Poggi, Andrea Sempio secondo le indagini del nucleo investigativo dei carabinieri di Milano, si sarebbe lavato in cucina ... milano.corriere.it Mattino 5. . #Garlasco, le chat di Andrea Sempio, Simona Ruffini: "Emerge il tema del controllo tramite la violenza" #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity - facebook.com facebook Garlasco, l’audio segreto di Sempio Nordio all’attacco: “Causa a Mediaset” 50 anni fa il terremoto del Friuli Trump: intesa a un passo La prima pagina del Giornale in edicola x.com