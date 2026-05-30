Il 2 giugno ricorre anche il 80° anniversario del diritto di voto femminile, segnando otto decenni dall’accesso delle donne alle urne. In un ricordo personale, una attrice ha raccontato come, durante l’infanzia, sua nonna si alzava per servire tutti a tavola, considerandolo una norma, non una prevaricazione. Oggi, questa consuetudine non sarebbe più accettata, e si direbbe alla nonna di sedersi, riconoscendo un cambiamento nei ruoli e nelle aspettative familiari.

L'attrice e regista romana è, a oggi, simbolo del riscatto femminile al cinema con il successo globale del film C'è ancora domani del 2023 che ha posto (incredibilmente per la prima volta) attenzione sul primo e fondamentale diritto civile per tutte le italiane. La sua pellicola è stata proiettata in 126 Paesi: «In realtà, nessuno si aspettava quello che è accaduto. Quando sono uscita con un film d’epoca, in bianco e nero, sulla violenza domestica e sul voto alle donne, mi hanno detto: “Guarda sono tutte cose che cacceranno il pubblico dalle sale”», afferma Cortellesi che sottolinea come il suo film volesse raccontare la violenza domestica del passato per creare anche un legame diretto con la cronaca attuale (che registra un femminicidio ogni 72 ore). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Paola Cortellesi: «Ricordo che quando eravamo a tavola mia nonna era ancora in piedi a servirci tutti. Non era una prevaricazione, ma la regola. Oggi non lo permetteremmo, diremmo: “Siediti, tu sei la regina”».

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