A spasso sulla Domiziana con coltelli e tirapugni nei guai due minorenni
Due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per aver portato a spasso sulla strada Domiziana coltelli e tirapugni. Entrambi sono incensurati e sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere, motivo per cui sono stati messi sotto indagine in stato di libertà. L’intervento dei militari ha portato alla loro identificazione e al sequestro degli strumenti.
I militari dell’Arma hanno deferito in stato di libertà due minorenni, entrambi incensurati, per porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I due, entrambi 17enni, sono stati fermati durante un controllo alla circolazione stradale lungo la via Domiziana a Castel Volturno, mentre viaggiavano a.🔗 Leggi su Casertanews.it
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