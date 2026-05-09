A spasso sulla Domiziana con coltelli e tirapugni nei guai due minorenni

Due minorenni sono stati denunciati dai carabinieri per aver portato a spasso sulla strada Domiziana coltelli e tirapugni. Entrambi sono incensurati e sono stati trovati in possesso di oggetti atti ad offendere, motivo per cui sono stati messi sotto indagine in stato di libertà. L’intervento dei militari ha portato alla loro identificazione e al sequestro degli strumenti.

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