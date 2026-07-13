A Napoli, solo una donna su dieci tra i relatori partecipava al dibattito sul nucleare, mentre sono state fatte battute sulle cosce di una partecipante e sull’aspetto di un’altra organizzatrice. Durante l’evento, si sono ascoltate opinioni ottimistiche sulla possibilità di usare l’energia atomica per contrastare l’aumento dei costi energetici, con discussioni sulla guerra e sull’uso dei condizionatori. Sono state anche fatte battute a sfondo maschile che hanno contribuito a un’atmosfera informale.

Interventi ottimistici sulla strada atomica per contrastare l’aumento dei prezzi energetici, tesi su guerra e condizionatori, ma anche battute maschiliste nell’allegria generale. Il caldo infernale, insomma, non ha solo l’effetto di divorare energia e far impennare le bollette, ma rischia di fare altri brutti scherzi. E sì che il nome dell’incontro organizzato a Napoli dal ministero dell’Ambiente e Unioncamere aveva un titolo anche impegnativo e sulla carta rigoroso, “ Da Fermi al futuro “: si è trattato del secondo appuntamento del tour sull’energia nucleare organizzato dal ministero guidato da Gilberto Pichetto Fratin, dopo quello di Torino di un mese fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - A Napoli si parla di nucleare ma è affare per uomini: una donna su 10 relatori, battute sulle cosce della Parietti e sull’organizzatrice “bellissima”

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