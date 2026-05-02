Volevamo un cane piccolo ma ci siamo innamorati di Grace L’educazione? Si basa sull’uso appropriato dei premietti lei è una di famiglia | Marco Liorni parla della sua Grace

Da ilfattoquotidiano.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Liorni ha condiviso il suo rapporto con Grace, un pastore tedesco di nove anni. Originariamente desiderava un cane di piccola taglia, ma si è innamorato di lei e ora la considera parte della famiglia. L’educazione di Grace si basa sull’impiego di premietti, metodo che Liorni utilizza per rafforzare il legame e il comportamento dell’animale. La storia è stata raccontata in un’intervista al Corriere.

Marco Liorni racconta il suo legame speciale con Grace, pastore tedesco di 9 anni, al Corriere. Un legame forte, come sa chi ha in famiglia un animale: “A Grace la televisione non piace, non la guarda mai – scherza il conduttore de L’Eredità – se i telespettatori fossero come lei, avrei ascolti sotto l’1%”. Tutte le sere, Liorni tiene compagnia al pubblico con il suo game show riuscito e molto amato e ogni volta che torna a casa, dopo le puntate “Grace si mette a cuccia e non mi toglie gli occhi di dosso. Mia moglie Giovanna per scherzare dice che mi guarda le gambe “. Poi il racconto va a quando Grace è arrivata a casa Liorni: “Quando le mie due figlie erano piccole decidemmo di prendere un cane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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