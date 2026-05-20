Tenta di sedare una rissa tra due uomini nel cuore di Napoli | accoltellata una donna

Durante un servizio di controllo nell’area antistante la stazione di Piazza Garibaldi, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania ha notato un uomo che tentava di scappare. Poco dopo, si è verificato un tentativo di sedare una rissa tra due uomini, durante il quale una donna è stata ferita con un coltello. L’intervento ha portato all’arresto di uno dei soggetti coinvolti, mentre l’altra persona è riuscita a fuggire. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite.

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