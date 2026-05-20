Tenta di sedare una rissa tra due uomini nel cuore di Napoli | accoltellata una donna
Durante un servizio di controllo nell’area antistante la stazione di Piazza Garibaldi, una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania ha notato un uomo che tentava di scappare. Poco dopo, si è verificato un tentativo di sedare una rissa tra due uomini, durante il quale una donna è stata ferita con un coltello. L’intervento ha portato all’arresto di uno dei soggetti coinvolti, mentre l’altra persona è riuscita a fuggire. La donna è stata trasportata in ospedale per le ferite.
Una pattuglia del Reparto Prevenzione Crimine Campania, impegnata nell’operazione “Stazioni Sicure”, nel transitare nell’area antistante la stazione di Piazza Garibaldi, sabato scorso ha notato un uomo che si stava dando a precipitosa fuga. Dopo un breve inseguimento, la persona è stata bloccata. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
SCICLI - UOMO CERCA DI SEDARE UNA RISSA E VIENE ACCOLTELLATO
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