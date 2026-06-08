Gli organizzatori di EGO Cozza Fest annunciano l’intenzione di rendere il 2 giugno il “Cozza Day” ufficiale della Puglia, dopo aver concluso l’edizione zero della manifestazione. La proposta mira a celebrare questa data come ricorrenza dedicata alla tradizione. Al momento, non sono state comunicate date o dettagli ufficiali per l’eventuale riconoscimento. La decisione sarà soggetta a eventuali approvazioni ufficiali da parte delle autorità regionali.

Tarantini Time Quotidiano Archiviata l’edizione zero di EGO Cozza Fest, gli organizzatori guardano già al prossimo passo: trasformare il 2 giugno nel “Cozza Day” ufficiale della Puglia. Lo spin off di EGO Food Fest, dedicato alla valorizzazione della Cozza nera di Taranto Presidio Slow Food, ha coinvolto nei giorni scorsi decine di attività e diverse località pugliesi, affiancando momenti di approfondimento culturale e promozione gastronomica. “Già nei prossimi giorni avvieremo la richiesta al Comune di Taranto per l’istituzionalizzazione del ‘Cozza Day’ per la giornata del 2 giugno che, essendo concomitante con la Festa della Repubblica, sarà sempre festivo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - EGO Cozza Fest guarda già al futuro: obiettivo rendere il 2 giugno il “Cozza Day” della Puglia

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