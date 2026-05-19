Torna la Sagra della Porchetta a Rignano Flaminio

A Rignano Flaminio si avvicina l’edizione annuale della Sagra della Porchetta, un evento che richiama molti visitatori nel centro cittadino. Durante la manifestazione, vengono proposte esibizioni di musica dal vivo e momenti di intrattenimento per il pubblico. La festa si svolge per diverse giornate, attirando persone provenienti dai paesi vicini e creando un’atmosfera di convivialità e festa. Le strade si riempiono di profumi di carne arrosto e di colori, con bancarelle e punti di ristoro dedicati alla tradizione locale.

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