Torna la Sagra della Porchetta a Rignano Flaminio
A Rignano Flaminio si avvicina l’edizione annuale della Sagra della Porchetta, un evento che richiama molti visitatori nel centro cittadino. Durante la manifestazione, vengono proposte esibizioni di musica dal vivo e momenti di intrattenimento per il pubblico. La festa si svolge per diverse giornate, attirando persone provenienti dai paesi vicini e creando un’atmosfera di convivialità e festa. Le strade si riempiono di profumi di carne arrosto e di colori, con bancarelle e punti di ristoro dedicati alla tradizione locale.
Profumo di porchetta, musica dal vivo e atmosfera di festa: Rignano Flaminio si prepara a vivere una delle settimane più attese dell'anno. Dal 20 al 25 maggio, il paese si anima per la Festa di Pentecoste e per la sua manifestazione gastronomica più amata: la 53ª Sagra della Porchetta.Una. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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