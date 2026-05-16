Torna la Sagra della Miseria

A Colle di Val d’Elsa sta per tornare uno degli eventi più attesi della tradizione locale: la Sagra della Miseria. L’edizione del 2026 sarà la 39esima e si svolgerà nella zona di Colle Alta, un luogo caratteristico della cittadina toscana. La manifestazione è riproposta ogni anno e richiama numerosi partecipanti da tutta la regione. La manifestazione si svolgerà nel periodo di fine estate, attirando anche visitatori da altre zone.

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Colle di Val d’Elsa si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più amati della tradizione popolare locale: torna infatti la Sagra della Miseria, che nel 2026 celebra la sua 39esima edizione nella suggestiva cornice di Colle Alta. Considerata una delle sagre più antiche, longeve e caratteristiche della Toscana. Ogni sabato e domenica di giugno, a partire da sabato 6 giugno, la storica Piazza Santa Caterina d’Alessandria si trasformerà in un luogo di incontro, convivialità e riscoperta dei sapori autentici della cucina povera toscana. Dalle 19:30 alle 22:30, cittadini, turisti e appassionati della tradizione potranno gustare piatti simbolo della cultura contadina in un’atmosfera unica, sospesa tra storia, estate e comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Torna la Sagra della Miseria ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "La miseria è sulamente miseria”: la commedia della compagnia teatrale della parrocchiaLECCE - Sabato 7 marzo, per la terza rassegna di Teatro in vernacolo "Kolbe in Scena”, si esibirà la compagnia teatrale “Giacinto Blasi”, della... "Porca miseria! Porca miseria!". Sbaglia un gol a porta vuota e il telecronista perde la testaSui social è diventato virale un estratto della telecronaca della partita tra Comiso e Don Bosco 2000, valevole per i playoff promozione del... Marchesì, a proposito come veniamo? A piedi no perché non ce la facciamo... Dicevo, come dobbiamo venire vestiti...? Ah, potete mettere i vostri abiti della festa Marchese, veda... noi abbiamo Pasqua, Capodanno e Ferragosto Miseria e nobiltà (1954) # x.com Dal 6 giugno a Colle ogni sabato e domenica c’è la Sagra della MiseriaCOLLE VAL D'ELSA. Colle si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più amati della tradizione popolare locale: torna infatti la Sagra della ... ilcittadinoonline.it