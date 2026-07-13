69 secondi di disastro | il ritorno in UFC di Conor McGregor termina con una sconfitta contro Max Holloway

Il ritorno di Conor McGregor nell’UFC si è concluso dopo 69 secondi con una sconfitta contro Max Holloway. L’incontro si è interrotto a causa di un infortunio al ginocchio subito dall’irlandese, che ha impedito di continuare il combattimento. La sfida si è svolta nell’ambito di UFC 329.

2026-07-12 10:29:00 Breaking news: L’attesissimo ritorno di Conor McGregor nell’Ottagono si è concluso con un vero e proprio disastro all’UFC 329, durato solo 69 secondi dopo che l’irlandese ha subito un infortunio al ginocchio contro Max Holloway. Alla sua prima apparizione promozionale dopo la frattura della gamba contro Dustin Poirier nel 2021, il ritorno del 37enne è stato crudelmente interrotto. McGregor è uscito dal cancello aggressivo, lanciando un paio di calci alti, ma ha sbagliato in entrambe le occasioni ed è finito sulla tela. Anche se l’ex campione dei due pesi è riuscito a rimettersi in piedi, sembrava completamente instabile. Mentre McGregor inciampava, l’arbitro Mike Beltran aveva visto abbastanza e ha immediatamente annullato la gara, assegnando a Holloway la vittoria per KO tecnico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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COSA È SUCCESSO A UFC329 Il ritorno di CONOR McGREGOR è stato un DISASTRO!

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