Conor McGregor è tornato nella UFC dopo cinque anni, affrontando Max Holloway. L'incontro si è concluso dopo pochi secondi a causa di un infortunio subito da McGregor. La gara è stata interrotta immediatamente, impedendo ulteriori combattimenti. Non sono stati registrati altri incontri o risultati durante quella notte.

C’era grande attesa nella notte tra sabato 11 e domenica 12 luglio per il ritorno di Conor McGregor nella UFC a cinque anni di distanza dal suo ultimo incontro. La sfida contro Max Holloway però è durata solo pochi secondi a causa di un infortunio alla gamba destra. Sui social McGregor ha aggiornato sulle sue condizioni: “È successo dal nulla, sono all’inferno”. Conor McGregor Holloway, l'infortunio dopo pochi secondi Il gesto di Max Holloway Le parole di Conor McGregor dopo l'infortunio Conor McGregor Holloway, l’infortunio dopo pochi secondi La sfida tra Conor McGregor e Max Holloway è terminata dopo pochi secondi. Il 37enne era ritornato sull’ottagono a Las Vegas con grande entusiasmo e voglioso di dimostrare di essere ancora all’altezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Per Conor McGregor ritorno in Ufc da "inferno" contro Holloway, stop per infortunio dopo pochi secondi

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Conor McGregor and Max Holloway get heated in UFC 329 preview

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