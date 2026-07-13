La 4 Torri Volley ha deciso di puntare sui giovani per la prossima stagione di Serie B, annunciando il ritorno in panchina di un allenatore esperto. La società ha modificato la strategia dopo stagioni segnate da infortuni e prestazioni al di sotto delle aspettative di alcuni giocatori chiave, che hanno compromesso gli investimenti effettuati.

Quello che è accaduto nelle ultime stagioni, quando il rendimento al sotto delle attese di alcuni dei giocatori più importanti e soprattutto gli infortuni hanno vanificato gli investimenti della società, ha indotto la 4 Torri Volley a cambiare strategia e obiettivi per la prima squadra. Tra qualche giorno il club granata provvederà a completare l’iscrizione al campionato di serie B maschile, al quale parteciperà però senza puntare al vertice. La 4 Torri Volley ha infatti deciso di ripartire dai propri giovani e da qualche giocatore di esperienza, con la prospettiva di centrare una salvezza tranquilla togliendosi delle soddisfazioni. Si... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - 4 Torri Volley, linea verde. Bova: "Serie B coi giovani». In panchina torna Fortunati

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