Volley serie B Cavallino 4 Torri ancora vincente | al tappeto Osimo in 5 set

Nel campionato di serie B di volley, la squadra Cavallino 4 Torri ha ottenuto una vittoria in cinque set contro Osimo, dopo aver vinto i primi due parziali e perso i successivi due, prima di conquistare il set decisivo. La partita si è conclusa con il punteggio di 3-2 in favore dei padroni di casa, che hanno così ottenuto il secondo risultato utile consecutivo contro una formazione considerata tra le più forti del torneo.

Cavallino 4 Torri 3 la nef re salmone osimo 2 Parziali: 25-20, 25-23, 23-25, 20-25, 15-11 Dopo la Novavolley Loreto, la Cavallino 4 Torri Volley mette al tappeto un’altra big del campionato. Stavolta è La Nef Re Salmone Osimo, seconda della classe, ad arrendersi sotto i colpi di Ciardo e compagni, che coi marchigiani centrano al tie break l’ottava vittoria nelle ultime nove giornate! Dopo il successo ottenuto contro la quotata Novavolley Loreto, coach Dall’Olio (foto) conferma in blocco il sestetto composto da Ciardo palleggiatore, Bellia opposto, Focosi e Reccavallo centrali, Jolivot e Rossetti schiacciatori. Dopo una partenza equilibrata, il primo scossone alla partita lo produce un attacco di Bellia che proietta la Cavallino sul 15-11.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley serie B. Cavallino 4 Torri ancora vincente: al tappeto Osimo in 5 set Notizie correlate Volley serie B. Colpo Cavallino, che manda Forlì al tappetocavallino 4 torri 3 querzoli forlì 1 Parziali: 20-25, 25-23, 27-25, 25-18 Colpo grosso della Cavallino, che dopo due sconfitte di fila maturate al... Volley serie B. Sorpresa Cavallino 4 Torri: sbanca il campo della capolistasab group rubicone 1 cavallino 4 torri 3 Parziali: 25-18, 16-25, 18-25, 17-25 Clamoroso a San Mauro Pascoli! La Cavallino sbanca il palasport della... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Volley Serie B Cavallino stende Loreto in 3 set. Battuta la terza forza del torneo; Volley serie B. Cavallino con Loreto. Sfida di vertice per riscattarsi in casa; Volley serie B Cavallino con Loreto Sfida di vertice per riscattarsi in casa; Volley serie B Cavallino stende Loreto in 3 set Battuta la terza forza del torneo. Volley serie B. Cavallino, scivolone inatteso. Cade in casa dopo sei successiSi interrompe a quota sei la striscia di vittorie consecutive della Cavallino, che cade a sorpresa al palasport contro la modesta Don Celso Pallavolo Fermo. La gara coi marchigiani si presentava in di ... sport.quotidiano.net Volley serie B. Cavallino stende Loreto in 3 set. Battuta la terza forza del torneocavallino 4 torri 3 novavolley loreto 0 Parziali: 25-18, 25-14, 25-21 La Cavallino travolge l’ambiziosa Novavolley Loreto al palasport tornando immediatamente alla vittoria dopo ... sport.quotidiano.net TRE PUNTI DI CARATTERE! La Roma 7 Volley Serie D non sbaglia e porta a casa una vittoria meritata per 3-1! Una prestazione solida, fatta di grinta, scambi intensi e un cuore grande così. - facebook.com facebook