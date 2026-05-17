4 Torri Volley Bova valuta il salto in A3 | serve il budget locale

Il presidente della squadra di pallavolo ha annunciato l'interesse a partecipare alla serie A3. Per farlo, l'organizzazione sta valutando le risorse economiche disponibili nel territorio locale. Resta da capire come verranno gestite le eventuali modifiche alla rosa e quali aziende locali potrebbero contribuire al finanziamento per sostenere il passaggio di categoria. La decisione finale dipenderà dalla disponibilità di fondi e dalla composizione della squadra.

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? Domande chiave Come cambierà la rosa dopo le decisioni del presidente Bova?. Quali aziende del territorio devono finanziare il salto in A3?. Perché gli infortzi hanno condizionato i risultati della stagione?. Come funzionerà la nuova alleanza tra i club della zona?.? In Breve Confermata la guida tecnica dell'allenatore Dall’Olio con contratto biennale.. Il club conta circa 500 tesserati tra i settori maschile e femminile.. Bova punta a sinergie con club locali come la San Pio X.. L'andamento altalenante è stato causato dagli infortzi nel girone di andata.. Il presidente Alberto Bova deve decidere nelle prossime settimane la strategia della 4 Torri Volley per la nuova stagione dopo il quinto posto ottenuto in serie C. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 4 Torri Volley, Bova valuta il salto in A3: serve il budget locale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Serie A3, la Domotek Volley si gioca il futuro a Pasqua: Lazzaretto è pronto alla sfidaLa sfida contro i rivali sarà un crocevia decisivo per il destino della formazione reggina. Volley Maschile A3. Stadium disastrosa. Retrocessione in BStadium Mirandola 1SAV Trebaseleghe 3 (19/25 15/25 25/23 23/25) STADIUM MIRANDOLA: Sitti, Maletti 3, Grue 4, Spagnol 22, Galliani 11, Scaglioni 4,... 4 Torri Volley, i nodi da sciogliere: Il titolo di A3? Dipende dal budgetÈ tempo di bilanci e soprattutto di riflessioni in casa 4 Torri Volley, dove la società è chiamata a decidere nel giro di qualche settimana cosa fare nella prossima stagione. La prima squadra targata ... sport.quotidiano.net 4 Torri Volley, the issues to be resolved: The A3 title? It depends on the budget.President Bova's assessment: It's a shame about the injuries in the first half of the season. Dall'Olio is staying with us. ... sport.quotidiano.net