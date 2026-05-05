Un ragazzo di 24 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Castel Volturno con l’accusa di spaccio di droga. Durante l’operazione sono stati sequestrati circa 10 grammi di cocaina, 20 compresse di ecstasy e una somma di circa 3.000 euro in contanti. L’arresto è stato effettuato nel corso di un controllo di routine in una zona frequentata da giovani.

Un giovane di 24 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata condotta nella serata del 2 maggio dagli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Casal di Principe, a seguito di una segnalazione giunta alla Sala Operativa della Questura di Caserta. L’allarme riguardava la presenza di un veicolo sospetto nei pressi dell’abitazione di una persona sottoposta agli arresti domiciliari. Giunti sul posto, gli agenti hanno intercettato l’auto e proceduto a una perquisizione personale e veicolare, resa complessa dall’atteggiamento ostile e poco collaborativo del giovane.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Castel Volturno, arrestato 24enne per spaccio di droga: sequestrati cocaina, ecstasy e 3mila euro

Notizie correlate

Acireale, arrestato 18enne per spaccio di droga: sequestrati cocaina e oltre mille euro in contantiL'arresto è stato convalidato dall'Autorità Giudiziaria, che ha disposto per il giovane l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Ordini in chat criptate e delivery: come avveniva lo spaccio di cocaina, ecstasy e “droga del palloncino”Undici arresti è il bilancio delle operazioni della Polizia di Stato tra Roma e dintorni.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Giugliano: nasconde droga in casa, arrestato 26enne; Aggredisce la fidanzata e minaccia di farsi esplodere: evacuazione in pieno centro; Castel Volturno, neonato senza vita in clinica: la Procura apre un fascicolo.

CASTEL VOLTURNO - 24enne trovato con droga e soldi in auto e in casa, arrestato e condannato10:18:59 La Polizia di Stato di Caserta, nella serata del 2 maggio, ha arrestato un giovane di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, il personale della Sq ... casertafocus.net

Castel Volturno, sorpreso con droga e contanti sotto casa di un detenuto: condannato 24enneLa Polizia, nella serata del 2 maggio, ha arrestato un giovane di 24 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ... ilcrivello.it

Siamo da sempre contro i CPR, chiedendone costantemente la loro chiusura. Lo siamo oggi che il governo Meloni vuole aprirne uno a Castel Volturno. Sono luoghi di detenzione senza reato, dove i diritti vengono violati e dove le persone vengono trattenute i - facebook.com facebook

VIDEO NM - Napoli, selfie e autografi per Oriali all’esterno del centro sportivo di Castel Volturno x.com