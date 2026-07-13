Il 14 luglio 2026 segna il decimo anniversario dell’attentato di Nizza, avvenuto durante le celebrazioni nazionali nel 2016. In quella serata, un camion ha investito la folla sulla Promenade des Anglais, provocando 86 morti e centinaia di feriti. Quest’anno, la festa è stata anticipata rispetto alla data tradizionale e si svolge in modo diverso rispetto al passato.

Martedì 14 luglio 2026 ricorrerà il decimo anniversario dell’attentato di Nizza, perpetrato durante le celebrazioni nazionali del 2016. Quella sera, un camion lanciato sulla Promenade des Anglais aveva causato 86 morti e centinaia di feriti, segnando profondamente la memoria collettiva e la storia del Paese. Affinché la giornata del 14 luglio possa essere interamente dedicata al raccoglimento e alla solennità delle cerimonie commemorative, Emmanuel Grégoire, il neo-eletto sindaco di Parigi, d’intesa con il presidente della Repubblica Emmanuel Macron, ha deciso di anticipare il tradizionale spettacolo al 13 luglio. I festeggiamenti a Parigi Ma anche se la data cambia, lo spettacolo promette comunque di essere all’altezza dell’evento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - 14 luglio in Francia, perché quest'anno la festa è diversa e anticipata

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