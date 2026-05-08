Che cos’è la Giornata della Vittoria che si celebra ogni anno a Mosca il 9 maggio e perché quest’anno la sua parata sarà diversa dal solito

Il 9 maggio si celebra a Mosca la Giornata della Vittoria, un evento che ricorda la fine della seconda guerra mondiale in Europa. Ogni anno questa ricorrenza coinvolge parate militari e cerimonie ufficiali, con un forte richiamo simbolico per il paese. Quest’anno, però, la parata tradizionale sarà diversa rispetto alle edizioni precedenti, senza dettagli specifici sulle modifiche apportate. La data si avvicina rapidamente e resta uno degli appuntamenti più sentiti per il popolo russo.

È sempre più vicina la data del 9 maggio, che in Russia, soprattutto nella capitala a Mosca, ogni anno rappresenta una delle ricorrenze più importanti per il suo popolo e la sua storia: la Giornata della Vittoria. Si tratta della commemorazione della sconfitta della Germania nazista durante la II Guerra Mondiale, con una resa firmata a Berlino nella tarda serata dell’8 maggio 1945, già 9 maggio per l’ora locale a Mosca. La celebrazione è conosciuta in tutto il mondo soprattutto per la sua parata militare sulla Piazza Rossa, al lato del Cremlino, composta da una sfilata di soldati, ma soprattutto dai mezzi blindati e da guerra che nel tempo sono stati il fiore all’occhiello della difesa della causa russa.🔗 Leggi su Open.online

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