La cerimonia del 2 giugno di quest’anno includerà una parata militare e un grande evento con artisti e sportivi, in occasione degli 80 anni. La manifestazione si svolgerà in una location centrale e sarà trasmessa in diretta. La presenza di ospiti e partecipanti è prevista in modo da coinvolgere diverse realtà artistiche e sportive, senza indicazioni di altre attività o dettagli specifici. La giornata sarà dedicata a celebrazioni pubbliche, con un programma che si estende per tutta la giornata.

Quest’anno le celebrazioni della Festa della Repubblica comprenderanno per la prima volta un evento aperto al pubblico organizzato nella piazza del Quirinale, la sede della presidenza della Repubblica. Oltre alla tradizionale parata militare in via dei Fori imperiali, in serata si esibiranno una serie di artisti, cantanti, attori e attrici, atleti e atlete, e lo spettacolo verrà trasmesso in diretta sia su Rai 1 che su maxi-schermi installati in un centinaio di comuni italiani. Il Quirinale non ha specificato chi si esibirà, ma sono state fatte anticipazioni dai giornali: dovrebbero esserci, tra gli altri, Gianni Morandi, Roberto Bolle, Giuliano Sangiorgi, Federica Brignone, Bebe Vio e Paola Cortellesi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La cerimonia del 2 giugno di quest’anno sarà diversa dal solito

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Parata della Vittoria 9 giugno 2026 - Piazza Rossa Mosca RU

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