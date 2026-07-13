Il 13 luglio 1452 si decise di collocare al portale est del Battistero di San Giovanni una scultura in marmo rappresentante la Porta del Paradiso. La stessa data segna anche l'inizio della storia della Torre del Guardamorto, costruita in epoca medievale e collegata a un’antica tradizione funebre. Entrambe le strutture sono ancora visibili e oggetto di studi. La Porta è uno dei capolavori del Rinascimento fiorentino, mentre la torre è nota per la sua funzione storica legata alle sepolture.

Firenze, 13 luglio 2026 - Il 13 luglio del 1452 si decise di collocare al portale est del Battistero di San Giovanni, proprio "in faccia alla cattedrale, a causa della sua bellezza", quella che prese il nome di Porta del Paradiso (l'originale è conservata al Museo dell'Opera del Duomo di Firenze) dopo che Michelangelo, ammirato dalla sua bellezza e grandiosità, la definì "degna del Paradiso". Questa meravigliosa porta si può ammirare in tutto il suo originale splendore, mentre Piazza del Duomo era ben diversa da come possiamo ammirarla oggi. Un tempo infatti, accanto al Battistero di San Giovanni, sorgeva un cimitero, ora scomparso insieme alla misteriosa Torre del Guardamorto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 13 luglio, la Porta del Paradiso e la storia della Torre del Guardamorto

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