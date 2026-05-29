Il 5 luglio 1905, durante i lavori di ristrutturazione, si è verificato un evento significativo nella chiesa della Madonna del Carmine. In quella data, si sono conclusi i lavori di recupero di una chiesa che era stata quasi distrutta. La ristrutturazione ha permesso di riportare alla luce la struttura, rendendola visibile alla comunità. La data segna quindi il momento della rinascita dell’edificio, che aveva subito danni precedenti.

Accade nel 5 di luglio del 1905, proprio nel giorno della ristrutturazione,di una chiesa quasi distrutta per farla rinascere – e portarla alla luce degli occhi della popolazione.STIAMO parlando della chiesa del Carmelo,come meglio chiamata . la chiesa della “Madonna del Carmine” – c’è un detto che non mi è mai piaciuto per un detto popolare – joggie jie a Madonne del Carmine.jie ‘Ponde de Stelle’ – per degli accaduti continui – negli anni,per una serie di combinazioni avvenute in quel giorno,di giornate normali. Ovviamente è sempre stata la Santa Protettrice dei muratori. Ma secondo sempre i detti antichi,che in quel giorno non si doveva lavorare – per rispetto Santo alla Festa che cadeva e cade il 16 di luglio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Piccola storia del 5 di luglio della chiesa della Madonna del Carmine

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Sant'Arpino memories: La Madonna Lactans del '300 - Chiesa S.Maria di Atella

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