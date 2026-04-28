Il 30 aprile 1986, in una strada vicino a Piazza dei Miracoli, un’epoca diversa per la tecnologia italiana ha avuto inizio. In quell’occasione, un segnale di computer ha inviato il primo ‘ping’ partendo dall’Università di Pisa, segnando un momento importante nella storia del web nel nostro Paese. Una targa ricorda ancora oggi quell’evento, che ha rappresentato il primo passo verso lo sviluppo di internet in Italia.

Il 30 aprile 1986 segna una data spartiacque per il nostro paese: dal Cnuce il celebre segnale verso la Pennsylvania che inaugurò l'era di Internet in Italia C’è una targa in via Santa Maria a Pisa, a pochi passi da Piazza dei Miracoli, che fissa nel tempo un momento storico per la tecnologia del nostro Paese: il 30 aprile 1986. È la data in cui l’Italia entrò per la prima volta nella rete globale. Per celebrare questo traguardo e analizzare le sfide future, l’Università di Pisa ha organizzato per il prossimo 13 maggio l’incontro intitolato Internet-40. Dalla prima connessione ai cittadini digitali. Innovazione, società e nuove sfide tra intelligenza artificiale e sicurezza.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Il primo ‘ping’ partì all’ombra della Torre: così l’Ateneo pisano ha scritto la storia del web

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