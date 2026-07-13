13 07 – FdI in procura contro Ranucci lui non ci sta – Accoltellato in un parcheggio muore un 19enne – Sinner vince di nuovo a Wimbledon
Il partito di maggioranza ha depositato un esposto in procura per chiedere chiarimenti sui rapporti tra un giornalista e un uomo legato a Lavitola. Il giornalista ha respinto le accuse, definendole infondate. Nel frattempo, a Crema, un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in un parcheggio. A Wimbledon, un tennista ha vinto nuovamente un match.
Attentato a Ranucci, FdI presenta un esposto e chiede chiarezza sui rapporti con Lavitola. Il giornalista: “Presupposti assolutamente errati”. Accoltellato in un parcheggio, muore un 19enne a Crema. Il sindaco: “Più presenza dello Stato sui territori”. Sinner di nuovo campione a Wimbledon. Il numero 1 del mondo vince contro Zverev al quarto set. Questo articolo 1307 – FdI in procura contro Ranucci, lui non ci sta – Accoltellato in un parcheggio, muore un 19enne – Sinner vince di nuovo a Wimbledon proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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