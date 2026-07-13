13 07 – FdI in procura contro Ranucci lui non ci sta – Accoltellato in un parcheggio muore un 19enne – Sinner vince di nuovo a Wimbledon

Notizia in breve

Il partito di maggioranza ha depositato un esposto in procura per chiedere chiarimenti sui rapporti tra un giornalista e un uomo legato a Lavitola. Il giornalista ha respinto le accuse, definendole infondate. Nel frattempo, a Crema, un giovane di 19 anni è deceduto dopo essere stato accoltellato in un parcheggio. A Wimbledon, un tennista ha vinto nuovamente un match.