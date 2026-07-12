Crema 19enne accoltellato nel parcheggio di un supermercato | il giovane muore in ospedale

Da dayitalianews.com 12 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un giovane di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema, nella provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato 11 luglio. La polizia sta indagando sull'episodio e sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dell'aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenta aggressione nella tarda serata di ieri, sabato, 11 luglio. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato in strada a Crema, in provincia di Cremona. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:15, nel parcheggio di un supermercato, dove sarebbe scoppiata una lite tra un gruppo di persone. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il giovane sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio durante lo scontro. I soccorsi e il decesso in ospedale. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio Areu 118, che hanno trovato il 19enne in condizioni già molto gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

crema 19enne accoltellato nel parcheggio di un supermercato il giovane muore in ospedale
© Dayitalianews.com - Crema, 19enne accoltellato nel parcheggio di un supermercato: il giovane muore in ospedale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne

Video Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne

Notizie e thread social correlati

Crema, 19enne accoltellato in strada, muore in ospedale. L'agguato davanti a un supermercatoUn ragazzo di 19 anni è stato accoltellato alle 23 di sabato davanti a un supermercato nel parcheggio di viale Repubblica.

Crema, 19enne accoltellato in strada, muore in ospedale. L'agguato davanti a un supermercato. Il sindaco: «Servono più agenti sul territorio»Un ragazzo egiziano di 19 anni è stato accoltellato sabato sera davanti a un supermercato in viale Repubblica a Crema.

Temi più discussi: Cremona, 19enne accoltellato muore in ospedale: è caccia al responsabile; Ventenne accoltellato: morto al Pronto soccorso, caccia all'assassino; Ancora sangue a Crema: ucciso un 20enne a coltellate; MotoGp, Marquez in pole nel Gp di Germania davanti a fratello Alex. Cade Bezzecchi.

crema 19enne accoltellato nelCrema, 19enne accoltellato al torace davanti al supermercato: è morto in ospedaleLa giovane vittima è stata colpita con un'arma da taglio nel parcheggio: avviata la raccolta delle testimonianze per individuare l'assassino ... notizie.it

crema 19enne accoltellato nelMuore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enneUn 19enne di origine egiziana è stato accoltellato a morte nella notte tra venerdì e sabato a Crema, nel parcheggio di un supermercato ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web