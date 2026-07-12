Un giovane di 19 anni è morto in ospedale dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema, nella provincia di Cremona. L'aggressione è avvenuta nella tarda serata di sabato 11 luglio. La polizia sta indagando sull'episodio e sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti. Non sono stati forniti dettagli su eventuali sospetti o motivazioni dell'aggressione.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La violenta aggressione nella tarda serata di ieri, sabato, 11 luglio. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato in strada a Crema, in provincia di Cremona. L’aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:15, nel parcheggio di un supermercato, dove sarebbe scoppiata una lite tra un gruppo di persone. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il giovane sarebbe stato colpito più volte con un’arma da taglio durante lo scontro. I soccorsi e il decesso in ospedale. Dopo l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio Areu 118, che hanno trovato il 19enne in condizioni già molto gravi. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Crema, 19enne accoltellato nel parcheggio di un supermercato: il giovane muore in ospedale

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Muore accoltellato nel parcheggio di un supermercato a Crema: vittima un 19enne

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