FdI in procura contro Ranucci ma lui non ci sta | La mia verità su Lavitola

Notizia in breve

Il parlamentare di FdI ha depositato una denuncia in procura contro Ranucci, che ha risposto affermando che non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico influenzata da Lavitola. Ranucci ha ribadito che non ci sono indagini di Report condizionate da Lavitola e che le affermazioni di FdI sono infondate. La questione riguarda le accuse di interferenze nelle inchieste giornalistiche sul settore eolico.