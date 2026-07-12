FdI in procura contro Ranucci ma lui non ci sta | La mia verità su Lavitola
Il parlamentare di FdI ha depositato una denuncia in procura contro Ranucci, che ha risposto affermando che non esiste nessuna inchiesta di Report sull’eolico influenzata da Lavitola. Ranucci ha ribadito che non ci sono indagini di Report condizionate da Lavitola e che le affermazioni di FdI sono infondate. La questione riguarda le accuse di interferenze nelle inchieste giornalistiche sul settore eolico.
"Non esiste nessuna inchiesta di Report sull'eolico condizionata da Lavitola. In generale non esiste nessuna inchiesta di Report condizionata da Lavitola. Questo possono testimoniarlo tutti i collaboratori che hanno partecipato alle inchieste. Quindi l'esposto di Fratelli d'Italia si basa su presupposti del tutto errati". Lo dice Sigfrido Ranucci, raggiunto dall'Ansa, in merito all'esposto che Fratelli d'Italia si accinge a depositare in procura, in cui si chiede ai magistrati di chiarire il rapporto tra i due e sui presunti affari di Lavitola nelle fonti rinnovabili nel Lazio. Fratelli d’Italia stava predisponendo un esposto da trasmettere... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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