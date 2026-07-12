Mischa Zverev, ex tennista e allenatore di Sascha Zverev, ha dichiarato che il fratello può battere Sinner grazie alla sua esperienza sull’erba. Mischa, 10 anni più grande di Sascha, ha raggiunto il best ranking di 25 nel singolare. La famiglia Zverev ha già vinto sull’erba, secondo le sue parole, prima che Sascha arrivasse in finale. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui metodi o strategie specifiche.

Prima che Sascha arrivasse a giocarsi il titolo sul Centre Court, nella famiglia Zverev c’è già chi sull’erba ha già vinto. Mischa, dieci anni più grande del fratello, suo allenatore, insieme al padre Alexander senior, è stato un singolarista di alto livello, capace di raggiungere il numero 25 della classifica mondiale. Nel 2017 raggiunse i quarti di finale dell’Australian Open dopo aver eliminato il numero uno del mondo Andy Murray e, l’anno successivo, conquistò proprio sull’erba di Eastbourne il suo unico titolo ATP. La sua lettura della finale (ore 17, diretta Sky Sport e in chiaro su Tv8) tra Jannik Sinner e Alexander Zverev è quella di un uomo che conosce i segreti, i movimenti e le difficoltà della superficie sulla quale Sascha oggi giocherà la prima finale della carriera a Wimbledon con il campione in carica. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Liberoquotidiano.it - Zverev, il fratello spaventa Sinner: "Ecco come può batterlo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ZVEREV CROLLA SOTTO LA MALEDIZIONE SINNER:ORA BASTA, LO AGGREDIRÒ E FINALMENTE...

Notizie e thread social correlati

Toni Nadal incorona Sinner: “Senza Alcaraz nessuno può batterlo”Toni Nadal ha espresso grande fiducia in Jannik Sinner per il prossimo torneo di Roland Garros, affermando che senza la presenza di un avversario...

“Può trasportare lanciamissili e nascondersi”: ecco la super nave cinese che spaventa TaiwanUna nave cinese, apparentemente normale, ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche.

Temi più discussi: Zverev, il fratello spaventa Sinner: Ecco come può batterlo | Libero Quotidiano.it; Sinner-Zverev, Adriano Panatta impietoso: Altra sveglia | Libero Quotidiano.it; Novak Djokovic, il messaggio su Instagram che fa sciogliere Sinner | Libero Quotidiano.it; Jannik Sinner infastidito in conferenza gela il cronista Sembra che tu lo sappia meglio di me | Libero Quotidiano.it.

Il tennista tedesco, nella serata di ieri, bloccato all’ingresso di un noto locale giapponeseUn episodio curioso è capitato ad Alexander Zverev, tennista numero tre al mondo. Il tedesco, nella serata di ieri, è rimasto bloccato all’ingresso del ristorante giapponese Zuma, a via della ... gazzetta.it

Che serataccia per Zverev e il fratello a Roma: rimbalzati da un locale! Ma che figura di me***..Disavventura per Alexander Zverev e il fratello Mischa durante gli Internazionali d'Italia. Il numero tre del mondo ha provato a concedersi una serata di relax a Roma, ma in un noto locale della ... corrieredellosport.it