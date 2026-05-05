Può trasportare lanciamissili e nascondersi | ecco la super nave cinese che spaventa Taiwan

Una nave cinese, apparentemente normale, ha attirato l’attenzione per le sue caratteristiche. Sebbene sembri un cargo comune, si notano capacità militari avanzate, tra cui la possibilità di trasportare lanciamissili e di nascondersi. La nave, chiamata Zhong Da 79, ha suscitato preoccupazioni riguardo a una potenziale presenza militare nella zona dello Stretto di Taiwan.

A prima vista sembra una nave cargo normale, ma guardando bene si notano capacità militari avanzate. La Zhong Da 79 è un mezzo molto particolare che la Cina potrebbe utilizzare per creare il panico nello Stretto di Taiwan. Il motivo è semplice ed è collegato direttamente con la natura stessa dell’imbarcazione, che è progettata per confondersi tra le rotte commerciali pur potendo colpire come una nave da guerra. Un cacciatorpediniere containerizzato. Secondo quanto riportato dal South China Morning Post, questa nave cargo di medie dimensioni è in grado di trasportare sistemi missilistici all’interno di normali container. Lunga circa 97 metri e con un dislocamento di 9.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Può trasportare lanciamissili e nascondersi”: ecco la super nave cinese che spaventa Taiwan Notizie correlate Taiwan parla e si muove. Ecco come Taipei sfugge alla morsa cineseTaipei sta progressivamente ridefinendo il proprio modo di stare sulla scena internazionale. Leggi anche: Hormuz, petroliera cinese sfida il blocco degli Usa: la nave "Rich Starry" attraversa lo Stretto. Ecco come ci è riuscita Tutti gli aggiornamenti Si parla di: Può trasportare lanciamissili e nascondersi: ecco la super nave cinese che spaventa Taiwan. Può trasportare lanciamissili e nascondersi: ecco la super nave cinese che spaventa TaiwanLa Cina punta su navi cargo armate e mimetizzate per rafforzare la sua strategia militare nello Stretto di Taiwan ... ilgiornale.it Cento jet, un cacciatorpediniere lanciamissili e 15mila soldati: le forze USA per liberare HormuzTrump annuncia l’inizio del Progetto Freedom: ecco cosa prevede ... msn.com