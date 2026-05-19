Toni Nadal incorona Sinner | Senza Alcaraz nessuno può batterlo

Toni Nadal ha espresso grande fiducia in Jannik Sinner per il prossimo torneo di Roland Garros, affermando che senza la presenza di un avversario come Alcaraz, nessuno può ostacolare il giovane tennista italiano. Le sue parole arrivano in un momento in cui Sinner si prepara a competere sulla terra rossa, sottolineando la sua convinzione nelle capacità del giocatore. La competizione si prospetta aperta, ma l’allenatore ha dato il suo parere sulla potenzialità di Sinner di affrontare il torneo.

(Adnkronos) – Toni Nadal 'incorona' Jannik Sinner in vista del Roland Garros. L'allenatore e zio di Rafa ha parlato pochi giorni dopo il trionfo dell'azzurro agli Internazionali d'Italia 2026, che ha riportato un italiano a vincere il torneo di casa 50 anni esatti dopo Panatta ed è valso il sesto titolo consecutivo nei Masters 1000, come nessuno era mai riuscito prima, completando così il Career Golden Masters, un traguardo condiviso da Novak Djokovic. Numeri straordinari, inavvicinabili per i tennisti del circuito, ad eccezione di Carlos Alcaraz, fermo però ai box dopo l'infortunio al polso rimediato a Barcellona, che lo costringerà a saltare anche lo Slam parigino, a cui arrivava da campione in carica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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